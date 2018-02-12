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| | В музее Томска будут рассказывать необычные истории женщин

В музее Томска будут рассказывать необычные истории женщин

Вчера, 18:31
В томском музее пройдет интересное событие, которое состоится в честь праздника 8 марта. Организаторы решили устроить акцию «Женская история», где самые интересные рассказы опубликуют на официальной странице томского музея, а также на другие станицы соцсетей. Самые топовые истории попадут на радио.

В музее Томска будут рассказывать необычные истории женщин

 

С 12 числа и по конец февраля у женской стороны появился шанс заявить о своих необычных историях и возможность стать узнаваемой персоной города Томск. Любая девушка, женщина или старушка сможет поведать о своих удивительных моментах жизни.

Свои истории участники могут отправлять на почтовый ящик mit1604@yandex.ru, где нужно указать «Женская история». Помимо «мыла» можно также подать свою заявку в официальную группу музея «ВКонтакте». В заявке обязательно нужно указать ФИО, личную фотографию, полную дату рождения, место рождения, контактный телефон, чтобы связаться. Заявка, которая поступает от второстепенного лица нуждается ещё в дополнительной информации, а именно: нужно указать ФИО отправителя и кем заявитель является героине удивительного рассказа.
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