В музее Томска будут рассказывать необычные истории женщин

В томском музее пройдет интересное событие, которое состоится в честь праздника 8 марта. Организаторы решили устроить акцию «Женская история», где самые интересные рассказы опубликуют на официальной странице томского музея, а также на другие станицы соцсетей. Самые топовые истории попадут на радио.

С 12 числа и по конец февраля у женской стороны появился шанс заявить о своих необычных историях и возможность стать узнаваемой персоной города Томск. Любая девушка, женщина или старушка сможет поведать о своих удивительных моментах жизни.Свои истории участники могут отправлять на почтовый ящик mit1604@yandex.ru, где нужно указать «Женская история». Помимо «мыла» можно также подать свою заявку в официальную группу музея «ВКонтакте». В заявке обязательно нужно указать ФИО, личную фотографию, полную дату рождения, место рождения, контактный телефон, чтобы связаться. Заявка, которая поступает от второстепенного лица нуждается ещё в дополнительной информации, а именно: нужно указать ФИО отправителя и кем заявитель является героине удивительного рассказа.