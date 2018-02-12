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| | Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших

Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших

Вчера, 17:38
Популярные заголовки в российских СМИ об упавших самолётах и сотнях смертей ежедневно порядком надоели читателям. У тех не осталось жалости.

Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших

 

Чёрная полоса в российской авиации, новости которой почти ежедневно попадают в ТОПы различных ресурсов, сделала россиян бездушными. Читатели перестали скрывать и наигранно сочувствовать. Исходя из их слов, негатива в новостной ленте становится всё больше с каждым годом, а жить – всё тяжелее. «Толку от ваших писулек! Сдохли и х**н с ними!» - такие комментарии часто появляются не только в социальных сетях, но и на сайтах рейтинговых СМИ. Впоследствии между юзерами начинается перепалка с обильным количеством мата.

Цинизм жителей России по отношению к погибшим в катастрофах часто отмечают заграницей. Журналисты «ВладТайм» сообщают, что новая волна негодования появилась после крушения АН-148 и МИ-8. Некоторые комментаторы пишут, что могут пропустить мимо внимания информацию о погибших, однако когда издания публикуют истории умерших и их семьях, это приводит их в бешенство: «Погибнуть в авиакатастрофе нынче - шанс прославиться».
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