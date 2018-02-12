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Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу

Сегодня, 16:50
Жители города Волгоград в период аномальной зимы не стали в очередной раз напоминать коммунальным службам об их плохой работе или писать на дорогах «Навальный», а радостно сменили сапоги на коньки.

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу

 

Прогулки зимним холодным вечером по набережной или в парке Волгограда приняли необычный поворот. Молодёжь на некоторое время перестала грустно ходить по улицам и тратить никогда не лишние деньги на развлечения, а совместили приятное с полезным. В одном из городских пабликов во «ВКонтакте» появилось видео, снятое двумя молодыми людьми.

Оба решили на коньках проехаться по парковой аллее. Парни говорят, что действие происходит в Комсомольском парке, в котором, стоит отметить, есть свой открытый каток. Он, видимо, немного вышел из берегов и переместился на пешеходную зону. В ролике слышно, как автор отмечает, что на профессиональной площадке лёд не сильно отличается от «натуральной». Реакция коммунальщиков неизвестно, однако горожане похвалили парней за креатив.
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