Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018

На украинском телевидении не будут показывать матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Такое заявление сделал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Виктория Озерова

Глава НОТУ Зураб Аласания дал интервью газете «Урядовый курьер». В ходе общения с журналистами директор телерадиокомпании Украины сообщил, что каналы «UA:Перший» и «UA:Культура» отказываются демонстрировать зрителям матчи ЧМ-2018. Он отметил, что данное решение далось руководству НОТУ нелегко, так как права на показ были куплены еще пять лет назад и это «многомиллионное дело». Он утверждает, что другие украинские каналы под влиянием НОТУ тоже собираются отказаться от показа ЧМ-2018.Напомним, что Игорь Жданов, глава Министерства молодежи и спорта Украины, призвал украинцев не ездить в РФ на ЧМ-2018. Он заявил, что ведомство приложило усилия для того, чтобы соревнование не состоялось, но, ввиду ограниченных возможностей, потерпело неудачу.