Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018

Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018Сегодня, 16:48
Глава НОТУ Зураб Аласания дал интервью газете «Урядовый курьер». В ходе общения с журналистами директор телерадиокомпании Украины сообщил, что каналы «UA:Перший» и «UA:Культура» отказываются демонстрировать зрителям матчи ЧМ-2018. Он отметил, что данное решение далось руководству НОТУ нелегко, так как права на показ были куплены еще пять лет назад и это «многомиллионное дело». Он утверждает, что другие украинские каналы под влиянием НОТУ тоже собираются отказаться от показа ЧМ-2018.
Напомним, что Игорь Жданов, глава Министерства молодежи и спорта Украины, призвал украинцев не ездить в РФ на ЧМ-2018. Он заявил, что ведомство приложило усилия для того, чтобы соревнование не состоялось, но, ввиду ограниченных возможностей, потерпело неудачу.
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