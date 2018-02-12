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| | Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018

Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018

Сегодня, 16:48
На украинском телевидении не будут показывать матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Такое заявление сделал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Национальная телерадиокомпания Украины объявила бойкот ЧМ-2018


Глава НОТУ Зураб Аласания дал интервью газете «Урядовый курьер». В ходе общения с журналистами директор телерадиокомпании Украины сообщил, что каналы «UA:Перший» и «UA:Культура» отказываются демонстрировать зрителям матчи ЧМ-2018. Он отметил, что данное решение далось руководству НОТУ нелегко, так как права на показ были куплены еще пять лет назад и это «многомиллионное дело». Он утверждает, что другие украинские каналы под влиянием НОТУ тоже собираются отказаться от показа ЧМ-2018.

Напомним, что Игорь Жданов, глава Министерства молодежи и спорта Украины, призвал украинцев не ездить в РФ на ЧМ-2018. Он заявил, что ведомство приложило усилия для того, чтобы соревнование не состоялось, но, ввиду ограниченных возможностей, потерпело неудачу.
Виктория Озерова
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