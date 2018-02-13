Растовчанин предлогает снести дом блогера Ильи Варламова

Выразив свое открытое письмо в форме петиции Карэн Погосян требует от Ильи Варламова прекратить оскорбления в адрес Ростова-на-Дону и его горожан. В ходе перепалки ростовчанин предложил снести личные апартаменты блогера в ответ на слова Ильи о сносе ростовских построек.

Петр Иванов

Письмо появилось на просторах интернета накануне следующего визита Ильи Варламова в Ростовскую область.Автора письма возмущают острые реплики блогера в адрес Ростова. Ко всему прочему, негативный отклик блогера вызвали шашлычные на левом берегу Дона. Илья якобы не оценил вкуса местных приготовлений и предложил их не раздумывая отдавать собакам. На что автор петиции заявил, что ростовский шашлык осквернять нельзя, так как это традиционное блюдо донской кухни.Погосян добавляет, что этот самый шашлык - излюбленное лакомство всех ростовчан. Уже несколько поколений ростовчан отдыхаюит и отмечают праздники на Левом берегу и на шашлык еще никто не жаловался.Недавно стало известно, что Илья предложил и вовсе сравнять с землей постройки Ростова и возвести на его месте что-то более полезное. После чего, Карэн предложил снести личные апартаменты блогера.