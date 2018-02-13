В Москве 20 исторических зданий сданы в аренду ради реставрации

Согласно условиям заключенного договора, инвестор, одержавший победу на специальном аукционе, может взять в аренду историческое здание сроком на 49 лет на льготных основаниях, но предварительно он должен отреставрировать его.
На данный момент девять объектов культурного наследия находятся теперь на льготной ставке, тогда как еще 11 зданий подвергают ремонтным работам.
Также стоит отметить, что Алексей Емельянов, глава Мосгорнасления, в конце прошлого года заверил горожан о завершении реставрационных работ на знаменитой усадьбе Орлова-Денисова, расположенной на Большой Лубянке.