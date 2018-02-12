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| | В Башкирии проводят акцию по сбору помощи родным погибших при падении АН-148

В Башкирии проводят акцию по сбору помощи родным погибших при падении АН-148

Сегодня, 13:53
Речь идет о крушении самолета АН-148, находящегося на балансе у компании «Саратовские авиалинии», которое произошло вчера. Среди погибших были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В Башкирии проводят акцию по сбору помощи родным погибших при падении АН-148

 

Самолет, вылетевший из московского аэропорта «Домодедово» и державший курс на Орск, не добрался до пункта назначения, упав в непосредственной близости от села Степановское Раменского района Подмосковья.

Сотрудники госкомитета Башкирии по решению чрезвычайных ситуаций взяли на себя обязанность по организации сбора пожертвований для родственников жертв авиакатастрофы, включая не только пассажиров, но и членов экипажа.

Всем неравнодушным и желающим помочь родным пострадавших власти республики предлагают перевести любую сумму денег на счет со следующими реквизитами: Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество», расчетный счет: 40703810264130000118.
Пойда Анна
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