В Ростове на досмотровые системы к ЧМ-2018 выделили 35 млн рублей

В Ростове на досмотровые системы к ЧМ-2018 выделили 35 млн рублейСегодня, 00:30
К началу открытия ЧМ-2018 в городе Ростов власти планируют закупить и установить 30 арочных металлодетекторов, 30 специальных тумб к ним, а также 14 штук рентгенотелевизионных установок, которые с ранее перечисленных закупок оказываются самыми дорогими. Также власти сообщили, что FIFA уже выбрали гостиницы в Ростове, в которых будут вселяться спортсмены сборных команд мира во время игр ЧМ-2018. Спортивные поклонники с нетерпением ждут открытия матчей, на которые уже с первых месяцев весны будут продавать билеты.
Отметим, что игры ЧМ-2018 будут проводиться с 14 июня по 15 июля 2018 года в 12 городах России, в число которых входит и Ростов-на-Дону.
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