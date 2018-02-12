Составлен топ необычного жилья в Екатеринбурге

Специалисты портала недвижимости ЦИАН обнародовали топ-10 экстравагантных квартир, продающихся в Екатеринбурге. Лидером рейтинга стало жилье с зимним садом и водопадами.

Виктория Озерова

Стало известно, какие необычные квартиры продаются в Екатеринбурге. Соответствующий рейтинг скомпоновали эксперты ЦИАН. На первом месте оказалась жилплощадь с сауной, кинозалом, зимним садом с тропическими растениями и аквариумом. Также в квартире площадью 250 квадратных метров можно найти целый каскад водопадов. На втором месте расположился пентхаус, особенностью которого является веранда с открытой террасой и зоной барбекю. Тройку лидеров замыкает единственная в своем роде «однушка» с хамамом и бильярдом. Стол для игры расположен прямо на кухне, а турецкая баня в санузле.В топ-10 вошли квартиры с сауной, искусственным газоном, отдельным входом и жилье в мансарде. Стоимость необычной жилплощади составляет от 1,7 до 20 миллионов рублей.