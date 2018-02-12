В Казани родители называют своих детей редкими именами

В Казани родители называют своих детей редкими именамиВчера, 22:40
Эпатажные имена стали входить в моду, однако федеральный закон от 2017 года ограничивает фантазию родственников. Нельзя называть детей цифрами, бранными словами и символами, не допускаются в именах собственных должности, ранги и титулы.
Римма Минуллина напомнила телезрителям о том, что в истории страны уже была попытка эксперимента с именами детей. Были и Даздрапермы, и Тракторы, и Вэчекиты и Октябрины.
Сегодня в Казани пытаются возродить «древнюю» традицию. В коллекции местного ЗАГС есть имена: Директор, Ангел, Боб-Багратион, Лукерья-Стефания, Кирияна, Мальвина и Златослава.
"К сожалению, - подытожила чиновница- все меньше родителей выбирают для детей традиционные имена, которые достались от предков".
Путин узаконил запрет называть детей абсурдными именами. В перечень отныне запрещенных имен входят нецензурные слова, цифры, должности и титулы.
Совет Федерации принял закон в третьем чтении, по которому в России запрещается родителям называть детей нелепыми именами.
Государственная Дума РФ во втором чтении одобрила запрет называть детей странными именами. Проект закона запрещает применять аббревиатуры, сочетания букв и