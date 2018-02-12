В Казани родители называют своих детей редкими именами

В Казани молодые родители стали называть своих детей в 2017 году редкими именами. Об этом сообщают местные СМИ, которые продублировали телеинтервью директора городского управления ЗАГС Риммы Минуллиной.

Сергей Денисов

Эпатажные имена стали входить в моду, однако федеральный закон от 2017 года ограничивает фантазию родственников. Нельзя называть детей цифрами, бранными словами и символами, не допускаются в именах собственных должности, ранги и титулы.Римма Минуллина напомнила телезрителям о том, что в истории страны уже была попытка эксперимента с именами детей. Были и Даздрапермы, и Тракторы, и Вэчекиты и Октябрины.Сегодня в Казани пытаются возродить «древнюю» традицию. В коллекции местного ЗАГС есть имена: Директор, Ангел, Боб-Багратион, Лукерья-Стефания, Кирияна, Мальвина и Златослава."К сожалению, - подытожила чиновница- все меньше родителей выбирают для детей традиционные имена, которые достались от предков".