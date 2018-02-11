Коммерсы без стыда и совести: Лена Миро жестоко обругала "Саратовские авиалинии" за допуск Ан-148 к полету

Миро сообщает, что летом минувшего года Ан-148, летевший из Саратова в Геленджик, совершил срочную посадку сразу после взлета. Тогда на борту находились 79 человек, жертв удалось избежать. Сегодня вышло все иначе.
Коммерсы без стыда и совести: Лена Миро жестоко обругала "Саратовские авиалинии" за допуск Ан-148 к полетуВчера, 22:45
Популярный в сети блогер Лена Миро, которая славится своими скандальными статьями, раскритиковала крупные ягодицы Ким Кардашьян, а саму знаменитость назвала
Сегодня Лена Миро на своем Telegram-канале очень негативно высказалась о Ксении Собчак. Она оскорбила бывшую ведущую «Дом-2» как могла.
Пока Ольга Бузова страдает от того, что ее экс-супруг помолвился, Лена Миро решила прокомментировать ситуацию и рассказать о типичных ошибках брошенок. При