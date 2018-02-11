Коммерсы без стыда и совести: Лена Миро жестоко обругала "Саратовские авиалинии" за допуск Ан-148 к полету

Миро сообщает, что летом минувшего года Ан-148, летевший из Саратова в Геленджик, совершил срочную посадку сразу после взлета. Тогда на борту находились 79 человек, жертв удалось избежать. Сегодня вышло все иначе. Миро сообщает, что летом минувшего года Ан-148, летевший из Саратова в Геленджик, совершил срочную посадку сразу после взлета. Тогда на борту находились 79 человек, жертв удалось избежать. Сегодня вышло все иначе.

В другом самолете, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям», пассажиры долго время не вставали с мест и не включали свои смартфоны до того времени, пока в салон не пришел капитан, «весь мокрый и бледный», и не разрешив встать. Миро уверена большинство катастроф в небе происходят по причине износа самолетов и понимания ответственности за каждого участника процессов авиаперевозок. По ее мнению, специалисты, осматривающих самолеты перед вылетом, обязаны иметь право наложить запрет на отправку рейса в случае малейших недостатков, включая план полетов, требования начальства и желание пассажиров вылететь как можно быстрее.

Никита Готский

Популярный в России блоггер Лена Миро возмущена действиями представителей «Саратовских авиалиний», которые допустили к рейсу самолет Ан-148, требовавший ремонта. В результате аварии в Подмосковье погибли более 70 человек.