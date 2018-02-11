В Ростове образован совет молодых ученых

Совет молодых ученых создадут в Ростове ко Дню российской науки. Об этом сообщили в местной администрации.

Никита Готский

Молодые отечественные ученые заявили о желании объединиться во время мероприятий, посвященных Дню российской науки. Студенты и педагоги главных ВУЗов Ростова выразили надежду, что совет дат возможность более активно помогать молодежи, которая стремится связать свою жизнь с наукой и представлять интересы начинающих специалистов по делам продвижения важных и интересных творческих проектов.Прежде в Ростове начал свою работу проект «Шаг в науку», в процессе которого молодые педагоги институтов и университетов в роли спикеров стали проводить лекции для учеников, надеясь привлечь их внимание ку научной деятельности.