В честь годовщины освобождения Ростова от фашистов пройдет патриотический автопробег

Учредители патриотического проекта планируют сделать автопробег самым запоминающимся мероприятием годовщины. Маршрут автопробега будет лежать от площади Свободы до Кумженского мемориала. Проект состоится при активной поддержке патриотических, поисковых, молодежных военно-исторических и ветеранских клубов. Организаторы предлагают взять участие в акции всем желающим автомобилистам города Ростова.
Известно, что колонну автопробега будет возглавлять техника Великой Отечественной войны. За рулем военной техники будут представители военно-исторических организаций в форме красноармейцев, - сообщила пресс-служба госадминистрации.
Патриотический пробег возглавят ветераны ВОВ и вместе с участниками пробега возложат венки и цветы к Вечному огню возле памятника «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Сбор состоится в 8.30 возле Молодежного театра на площади Свободы. Напомним, что в первый раз автопробег состоялся в прошлом году. В нем участвовали более 100 жителей донской столицы.
Ранее в Москве состоялся третий зимний парад велосипедистов. В велопараде приняли участие свыше двух тысяч человек. В их числе представители 25 стран. Участники велопарада были одеты в самые разнообразные наряды: в костюмы животных, киногероев и космонавтов.