Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | В честь годовщины освобождения Ростова от фашистов пройдет патриотический автопробег

В честь годовщины освобождения Ростова от фашистов пройдет патриотический автопробег

Вчера, 22:11
В Ростове-на-Дону пройдет патриотический автопробег в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили отечественные СМИ.

В честь годовщины освобождения Ростова от фашистов пройдет патриотический автопробег

 

Учредители патриотического проекта планируют сделать автопробег самым запоминающимся мероприятием годовщины. Маршрут автопробега будет лежать от площади Свободы до Кумженского мемориала. Проект состоится при активной поддержке патриотических, поисковых, молодежных военно-исторических и ветеранских клубов. Организаторы предлагают взять участие в акции всем желающим автомобилистам города Ростова.

Известно, что колонну автопробега будет возглавлять техника Великой Отечественной войны. За рулем военной техники будут представители военно-исторических организаций в форме красноармейцев, - сообщила пресс-служба госадминистрации.

Патриотический пробег возглавят ветераны ВОВ и вместе с участниками пробега возложат венки и цветы к Вечному огню возле памятника «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Сбор состоится в 8.30 возле Молодежного театра на площади Свободы. Напомним, что в первый раз автопробег состоялся в прошлом году. В нем участвовали более 100 жителей донской столицы.

Ранее в Москве состоялся третий зимний парад велосипедистов. В велопараде приняли участие свыше двух тысяч человек. В их числе представители 25 стран. Участники велопарада были одеты в самые разнообразные наряды: в костюмы животных, киногероев и космонавтов.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Победный автопробег в Ставрополье стал рекордным в России
Победный автопробег в Ставрополье стал рекордным в России

В Ставрополье состоялся рекордный по массовости патриотический автопробег в честь Дня Победы. Местные СМИ сообщают, что в марше на четырех колесах приняли

В Приморье стартовал российско-китайский автопробег в честь Дня Победы
В Приморье стартовал российско-китайский автопробег в честь Дня Победы

В Приморье начался российско-китайский автопробег, посвященный Дню Победы. Как отметили в администрации по Приморскому краю, на территории Китая группа

Всероссийский автопробег инвалидов пройдет по маршруту Москва - Владивосток
Всероссийский автопробег инвалидов пройдет по маршруту Москва - Владивосток

20 августа в Москве стартует автопробег "Доступная транспортная среда и безопасность дорожного движения", который финиширует в Приморье в середине сентября

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости