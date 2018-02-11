В Москве родители вместе с детьми поучаствуют в сдаче ЕГЭ

Вместе со своими детьми родители смогут поучаствовать в процессе сдачи ЕГЭ, а также узнать ряд других интересных моментов. Об этом пишут московские СМИ.

Никита Готский

Москва присоединяется в общегосударственной акции «День сдачи ЕГЭ с родителями». Взрослые получили возможность на собственной опыте определить, как проходит ЕГЭ, посмотреть эксклюзивные лабораторные работы в VR-формате и прочитать материалы сайта «Мои достижения». Родители увидят, как организован процесс сдачи экзамена, как смотрятся рабочие места участников ЕГЭ и бланки ответов.В день тестирования с собой всем желающим нужно взять паспорт. Итоги экзамена можно узнать га сайте московского правительства. Для этого в графе «Услуги» необходимо ввести инициалы, номер документа, указанного при регистрации на тест и код из уведомления на ЕГЭ. Акция пройдет 20-27 февраля, в ней принимают участие все регионы страны.