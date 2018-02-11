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| | Уроженец Японии заявил о желании навсегда остаться в Крыму

Уроженец Японии заявил о желании навсегда остаться в Крыму

Вчера, 18:00
Уроженец Японии Акайо Ямада, посетив Крым, заявил о нежелании возвращаться домой. Он хочет навсегда остаться жить в России.

Уроженец Японии заявил о желании навсегда остаться в Крыму

 

Ямада в течение семи лет работал по контракту в РФ. До этого он несколько лет провел в Германии и Китае. В 2011 году он посетил Москву, но столица ему не понравилась, мужчина желал поскорее возвратиться на родину. Теперь он изменил свою точку зрения.

Как признается японец, крымчане более открытые люди, у них особенная история и культура. Вместе с ним в Россию перебрались его супруга и двое детей. Ямада заявил в интервью крымским СМИ, что растил отпрысков на советских и российских мультфильмах, так как они, по его мнению, более добрые и открытые, нежили японские. Жене уроженца страны восходящего солнца тоже пришелся по душе Крым, она в настоящее время изучает историю русского балета и восхищается культурой, ставшей для нее родной страны.
Никита Готский
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