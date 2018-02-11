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| | Черный маг Шепс шокировал Россию предсказанием на 2018 год

Черный маг Шепс шокировал Россию предсказанием на 2018 год

Вчера, 17:44
Черный маг Александр Шепс обнародовал шокирующий прогноз для России на 2018 год. По мнению экстрасенса, страну ожидают катаклизмы в ее европейской части.

Черный маг Шепс шокировал Россию предсказанием на 2018 год

 

Как считает Шепс, РФ в нынешнем году ожидают наводнения, пожары, что приведет к бегству населения в Сибирь. Также экстрасенс не считает, что доходы людей улучшатся в этом году, но большие налоги подорвут моральный дух граждан государства. Из-за бедности кормильцам придется возвратиться к таким видам деятельности, как рыболовство, собирательство и охота. Имеются и позитивные моменты - увеличение отечественного производства из-за западных санкций и снижение уровня безработицы.

Шепс считает, что те страны, которые ранее отказывались сотрудничать с Россией, признают себя неправыми, но властям следует более внимательно и осторожно относиться к благосклонности недавних соперников. Воздействие американского доллара на экономику ослабнет: люди смогут инвестировать в рубль. Также маг советует не идти на прямой конфликт с США.
Никита Готский
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Комментарии (1):

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Вчера, 19:37
написал: Дормидонт
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