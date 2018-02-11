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| | В Петербурге увеличили список льгот при зачислении в школы и детсады

В Петербурге увеличили список льгот при зачислении в школы и детсады

Сегодня, 16:07
В Санкт-Петербурге увеличили перечень льгот при зачислении детей в школу и дошкольные учреждения. Распоряжение, где прописаны специальные условия, позволяющие продвинуть некоторые категории детей в очереди на зачисление в школу или садик, опубликовано на сайте городского Комитета по образованию.

В Петербурге увеличили список льгот при зачислении в школы и детсады

 

Теперь льготы на зачисление в дошкольное учреждение получают семьи, на попечении которых находится ребенок-инвалид. Продвинуться в списке смогут также дети из семей, где есть только мать или только отец, и семьи, которые столкнулись с трудными жизненными обстоятельствами. Льготы будут предоставлять братьям и сестрам воспитанников детсада и детям персонала учреждения.

На льготных условиях зачисляют наследников родителей, работающих в центре для семей в сложной ситуации. Ряд привилегий также получают дети правоохранителей. Что касается последних двух категорий, эти дети на льготных основаниях могут быть зачислены в школы Северной столицы.
Дарья Светозарова
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