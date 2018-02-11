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| | В литовском городе Шауляй власти хотят демонтировать памятник советским войнам

В литовском городе Шауляй власти хотят демонтировать памятник советским войнам

Сегодня, 14:42
В литовском городе Шауляй власти хотят демонтировать памятник советским войнам, которые освобождали Литву от фашистов.

В литовском городе Шауляй власти хотят демонтировать памятник советским войнам

 

Такое намерение озвучили недавно чиновники местного муниципалитета. Свое решение они мотивировали тем, что изменение архитектурного пространства требует разделить центральную площадь на две рекреации: зону для прогулок и зону покоя.

«Зона покоя» будет граничить с прогулочной площадью, поэтому обелиск демонтируют, у четырех гранитных плит, под которыми покоятся останки пятидесяти советских воинов, «понизят горизонт». В свое оправдание власти говорят, что площадь за шестьдесят лет уже трижды меняла архитектурный облик, потому привычному пространству не будет нанесен «ментальный урон».

Несколько лет назад посольство РФ в Литве сделало специальное заявление, в котором негативно оценило действие мэрии Шауляя. Российская дипмиссия заявила, что готова выделить средства для реставрации мемориального комплекса и площади при условии, что архитектурная среда не претерпит никаких изменений. Однако это заявление осталось без ответа.
Сергей Денисов
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