Прокуратура создала портрет типичного московского преступника

Им оказался мужчина, возраст которого варьируется от 30 до 49 лет, с наличием среднего образования, при этом обязательно не коренной житель, а приезжий. Данный социальный портрет сотрудники прокуратуры смогли составить, опираясь на сведения о 33 тысячах преступников, вина которых была доказана.

Пойда Анна

В соответствии с информацией, изложенной в официальных полицейских протоколах, в 2017 году 84% преступников оказались именно представителями сильного пола, при этом 73% из них не имели высшего образования и еще 65% были безработными с отсутствием стабильного дохода. Кроме того, 52% злоумышленников не были прописаны в Москве и представляли собой класс нелегальных мигрантов из близлежащих государств.Количество преступлений, совершаемых в столице, превышает показатели по всей стране, поскольку Москва лидирует по числу местных жителей и приезжих.