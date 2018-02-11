Прокуратура создала портрет типичного московского преступника

В соответствии с информацией, изложенной в официальных полицейских протоколах, в 2017 году 84% преступников оказались именно представителями сильного пола, при этом 73% из них не имели высшего образования и еще 65% были безработными с отсутствием стабильного дохода. Кроме того, 52% злоумышленников не были прописаны в Москве и представляли собой класс нелегальных мигрантов из близлежащих государств.
Количество преступлений, совершаемых в столице, превышает показатели по всей стране, поскольку Москва лидирует по числу местных жителей и приезжих.