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| | Московским водителям предложили отказаться от личного транспорта

Московским водителям предложили отказаться от личного транспорта

Сегодня, 13:51
Департамент транспорта и развития Москвы выступил с предупреждением о большом риске снежных заносов и гололеда на транспортных путях. В связи с этим, 11 февраля водителям Москвы рекомендуется для передвижения по городу пересесть с личного транспорта на общественный.

Московским водителям предложили отказаться от личного транспорта

 

О возросшем риске гололедицы и снежных заносов на дорогах предупредил ДТиРДТИ в Москве 11 февраля. По словам представителя департамента, сегодня водителям столицы следует отказаться от передвижения по городу на личном транспорте во избежание аварийных ситуаций. Власти просят жителей Москвы по возможности больше использовать общественный транспорт в период непогоды.

Как сообщается, общественный транспорт полностью готов к принятию пассажиров, и имеет возможность обеспечить надежное, быстрое и комфортное передвижение по Москве. Технические службы находятся в режиме готовности, чтобы в случае необходимости своевременно устранить поломки в движении городского транспорта.
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