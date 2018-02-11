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| | Строителей стадиона "Мордовия Арена" кинули на деньги

Строителей стадиона "Мордовия Арена" кинули на деньги

Сегодня, 13:40
Строителей стадиона «Мордовия Арена» обманули на крупную сумму денег. Рабочим обещали по 1350 рублей за смену, но в результате им выплачивали только по 1000, но и то не всем.

Строителей стадиона "Мордовия Арена" кинули на деньги

 

Застройщики объяснили это тем, что строители получили коллективный штраф, после чего оплата за смену стала составлять 1000 рублей вместо 1350. Но и эти деньги выплачивались не всем. Начальник пригрозил ничего не платить строителям, если они в указанные сроки не сдадут в эксплуатацию VIP-места на стадионе. Всё было завершено в сроки, но фирма, на которую они работали, уже была ликвидирована.

Согласно полученной документации, руководство закрыло организацию в 2015 году. В результате строители, которые старались подготовить VIP-места в сроки, остались без денег. Компенсацию им на данный момент никто не выплатил. Теперь же в Саранске строители планируют перекрывать дороги, чтобы получить обещанные деньги за постройку стадиона.
Вещий Олег
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