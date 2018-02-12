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| | В Крыму скоро откроют новый винный туристический маршрут

В Крыму скоро откроют новый винный туристический маршрут

Сегодня, 04:30
В Крыму планируют открыть новый винный маршрут для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма полуострова.

В Крыму скоро откроют новый винный туристический маршрут

 

Идея подобного туризма витала в воздухе давно. Винная история Крыма тянется с времен греческой колонизации. Торговля вином процветала в Северо-Причерноморском регионе весь период античности. В греческой метрополии пользовались успехом вина из Херсонеса, Фанагории, Пантикапея и дальней Меотиды.

Затем эстафету перехватили итальянцы, которые организовали здесь в средневековье свои торговые фактории и принесли неповторимую культуру вина. Спустя триста лет, после присоединения Крыма к Российской империи, традицию крымского виноградного вина возобновили русские виноделы. Туристический маршрут, по мнению организаторов, должен иметь не только образовательную нагрузку, но и этногастрономическое направление. Гости полуострова смогут ознакомиться с многонациональной кухней Крыма, культурными обычаями народов и, конечно, попробовать необыкновенные вина.

Чиновники из Министерства курортов и туризма, проводят параллели с испанскими и французскими средиземноморскими курортами, которые завоевали всемирную популярность именно винными маршрутами.
Сергей Денисов
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