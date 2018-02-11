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| | Разнообразие до безобразия: «За» и «против» секса в необычных местах

Разнообразие до безобразия: «За» и «против» секса в необычных местах

Сегодня, 14:11
Сексуальная жизнь, как и кулинарное меню, требует новшеств и изюминок. В противном случае, эта сторона отношений между партнерами может принять образ рутины и быстро надоесть. Психологи акцентируют на этом внимание, так как последствием такой рутины могут быть самые неожиданные осложнения, вплоть до разрыва связи.

 

Разнообразие до безобразия: «За» и «против» секса в необычных местах

 

Чтобы сделать как можно интереснее интимные отношения, люди начинают сами подсознательно искать решения данной проблемы, проводя разные эксперименты. Самым известным рецептом выступает смена обстановки при занятии сексом. Это служит, как добавление уникальной приправы в любимое блюдо на столе.

 

Практика показывает, что люди, имеющие проблемы в сексуальной жизни, активно применяют данную методику и это дает отличный результат в итоге. Особенно хорошо действует панацея такого рода в случаях с длительным браком. Супруги уже достаточно хорошо осведомлены друг о друге, их интимные отношения обросли «мхом», но изменения обстановки начинает поворачивать время вспять, и это влияет освежающе не только на плотские удовольствия, но и в целом на атмосферу в браке. Появляется та самая изюминка.

 

Идея секса в самых необычных местах хорошо воспринимается обществом, но некоторая часть скептиков может быть не согласна с этим, видя в таких поступках элементы вульгарности, пошлости. Ученые провели несколько сотен исследований среди представителей разных категорий и классов. Была опрошена масса людей, которые высказали свое мнение по поводу занятий сексом в необычных местах. Психологи пришли к выводу, что наиболее встречающиеся случаи, когда пары предаются любовным утехам, происходят в общественных местах – парковках, аллеях, дендропарках, кинотеатрах. Отдельные случаи были описаны, когда сексуальный акт произошел просто в подъезде или на лестничной клетке перед дверями своей квартиры. Также приветствуется людьми секс в ванной, коридоре, туалете, самолете. 

 

Разнообразие до безобразия: «За» и «против» секса в необычных местах

 

Известные сексопатологи утверждают, что стремясь быть замеченными, сексуальные партнеры добиваются всплеска экстрима, что действует на их дальнейшие отношения радикальным переворотом. В большинстве случаев, пары, занимающиеся сексом в общественных местах, стараются применить буквально все возможное, чтобы их истинное занятие не было замечено. Например, имитируют простые поцелуи в кинотеатре, но никто не видит, что делается ниже, так как в зале мрак. Но глубоко в подсознании, не исключен момент, что внезапно кто-то услышит, заметит, увидит. Ученые совершенно не видят в этом никакой патологии, наоборот, они настаивают, чтобы люди не превращали свой секс в однотипную зарядку. Если подобные опыты нравятся обоим, почему бы и нет? Главное, чтобы это не было вредом для здоровья.

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