В Калининграде изготовили колбасу весом 135 кг

В Калининграде изготовили колбасу весом 135 кгСегодня, 03:30
В немецком городе Кессель, местные власти требуют у организаторов фестивалей вегетарианской пищи также продавать колбасу. Об этом стало известно 22 февраля
Праздник "День длинной колбасы" отметили жители Калининграда. Колбаса весом 320 килограммов и длиной 300 метров традиционно была подана к столу. Гости
Специалисты из Твери изготовили для фестиваля «Пасхальный двор», который будет проходить в Москве, яйца из стеклопластика. Известно, что высота готового