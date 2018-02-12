В Калининграде изготовили колбасу весом 135 кг

В честь дня гастрономического фестиваля в Калининграде повара изготовили колбасу 3 метра и 10 см в длину, весом 135 кг и 90 см в обхвате.

10 февраля в городе Калининград на территории Старого порта в Музее Мирового океана был проведен гастрономический фестиваль «Праздник длинной колбасы», на котором местные повара предоставили колбасу огромного размера весом 135 килограм, длиной 3 метра 10 см и обьемом 90 см. Колбаса была изготовлена специалистами СПК «Коляда» по рецептам советского ГОСТа. Всех присутствовавших на празднике гостей угощали этим деликатесом. В интернете, после фестиваля «Праздник длинной колбасы» от восторженных калининградцев, появилось множество фотографий и видео.





Отметим, что в прошедшем году на гастрономическом фестивале, была кулинарами предоставлена колбаса длиной 330 метров.

Пелагея Лебединская