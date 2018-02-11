Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Губернатор Петербурга сможет увольнять чиновников за коррупцию

Губернатор Петербурга сможет увольнять чиновников за коррупцию

Сегодня, 13:59
Одобрили закон, который позволяет губернатору Петербурга уволить всех чиновников, которые будут брать взятки. 11 февраля градоначальник Санкт-Петербурга ознакомился с законопроектом, в котором речь идет об увольнении взяточников. Георгий Полтавченко подписал данный закон и ждет команды, чтобы принимать новые обязанности, так как в документе чётко сказано: "прекращение полномочий чиновников будет принимать градоначальник Петербурга".

Губернатор Петербурга сможет увольнять чиновников за коррупцию

 

Покинуть своё должностное место можно будет по разным поводам. Если госслужащий, например, подал недостоверную бумагу о доходах и имуществе (сюда также входит всё имущество семьи). Также чиновники могут покинут своё место, если реализуют какой-либо незаконный бизнес. Губернатор Петербурга сможет снимать должностных лиц и в том случае, если они откажутся посещать сборы по поводу политических конфликтов и различных внутренних проблем.

Следить за чиновниками будут специальные кадровые службы по петербуржскому округу. Уже в марте этого года Георгий Полтавченко сможет реализовать свои полномочия. Законопроект был подан ещё в 2017 году, большинство членов заксобрания поддержало его. Губернатор не сможет рассматривать служащих Контрольно-счётной палаты и обмудсменов, им вердикт будет выносить ЗакС.
Новости по теме
Губернатор Петербурга отклонил закон о приравнивании депутатских встреч к митингам
Губернатор Петербурга отклонил закон о приравнивании депутатских встреч к митингам

Георгий Полтавченко, который занимает пост губернатора Петербурга отклонил закон, который приравнивает встречи политиков к митингам.

Полтавченко будет лично следить за исполнением областного бюджета
Полтавченко будет лично следить за исполнением областного бюджета

Георгий Полтавченко заявил, что лично будет следить за использованием областного бюджета, а в случае не соблюдения норм и правил, питерский губернатор будет

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко назвал отрасли, нуждающиеся в финансировании
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко назвал отрасли, нуждающиеся в финансировании

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал пять отраслей, которые нуждаются в усиленном финансировании.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости