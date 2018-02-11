Губернатор Петербурга сможет увольнять чиновников за коррупцию

Одобрили закон, который позволяет губернатору Петербурга уволить всех чиновников, которые будут брать взятки. 11 февраля градоначальник Санкт-Петербурга ознакомился с законопроектом, в котором речь идет об увольнении взяточников. Георгий Полтавченко подписал данный закон и ждет команды, чтобы принимать новые обязанности, так как в документе чётко сказано: "прекращение полномочий чиновников будет принимать градоначальник Петербурга".

Покинуть своё должностное место можно будет по разным поводам. Если госслужащий, например, подал недостоверную бумагу о доходах и имуществе (сюда также входит всё имущество семьи). Также чиновники могут покинут своё место, если реализуют какой-либо незаконный бизнес. Губернатор Петербурга сможет снимать должностных лиц и в том случае, если они откажутся посещать сборы по поводу политических конфликтов и различных внутренних проблем.Следить за чиновниками будут специальные кадровые службы по петербуржскому округу. Уже в марте этого года Георгий Полтавченко сможет реализовать свои полномочия. Законопроект был подан ещё в 2017 году, большинство членов заксобрания поддержало его. Губернатор не сможет рассматривать служащих Контрольно-счётной палаты и обмудсменов, им вердикт будет выносить ЗакС.