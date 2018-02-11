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| | Зоологи разыскивают пару для "сексуальной" лягушки на сайте знакомств

Зоологи разыскивают пару для "сексуальной" лягушки на сайте знакомств

Сегодня, 13:20
Зоологи из Боливии решили для своей 11-летней зелёной лягушки найти пару в группе со знакомствами под названием Match. Сообщество расположено на просторах Twitter. Земноводному создали свою страничку, где в кратком видео описана вся жизнь сеуэнкасского самца. Зовут одиночку Ромео.

Зоологи разыскивают пару для "сексуальной" лягушки на сайте знакомств

 

На его странице сказано, что Ромео одинокий сексуальный самец, который хочет себе вторую половину и желает большое потомство. Известно, что данный вид живет не более 15-ти лет, а лягушке уже 11, поэтому нельзя медлить, нужно скорее искать для Ромео пару.

Специалисты отметили, что зелёная лягушка не любит шумные вечеринки, ему ближе тихий и спокойный ритм жизни. В анкете также написано, что Ромео обожает хорошо кушать, поэтому сеуэнкасский представитель надеется, что ему попадется хозяйственная спутница. Зоологи также отмечают, что несмотря на свой возраст, самец все еще в надежде обрести ту самую настоящую любовь и вместе с ней завести питомца, к примеру, червяка или улитку.

Также учёные подчеркнули, что Ромео ищет свою Джульетту, поэтому оценит всевозможные варианты. Помимо поиска, зоологи рассчитывают на публику, которая растрогается и внесёт пожертвование, чтобы вид сеуэнкасской лягушки не исчез.
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