Зоологи разыскивают пару для "сексуальной" лягушки на сайте знакомств

Зоологи из Боливии решили для своей 11-летней зелёной лягушки найти пару в группе со знакомствами под названием Match. Сообщество расположено на просторах Twitter. Земноводному создали свою страничку, где в кратком видео описана вся жизнь сеуэнкасского самца. Зовут одиночку Ромео.

На его странице сказано, что Ромео одинокий сексуальный самец, который хочет себе вторую половину и желает большое потомство. Известно, что данный вид живет не более 15-ти лет, а лягушке уже 11, поэтому нельзя медлить, нужно скорее искать для Ромео пару.Специалисты отметили, что зелёная лягушка не любит шумные вечеринки, ему ближе тихий и спокойный ритм жизни. В анкете также написано, что Ромео обожает хорошо кушать, поэтому сеуэнкасский представитель надеется, что ему попадется хозяйственная спутница. Зоологи также отмечают, что несмотря на свой возраст, самец все еще в надежде обрести ту самую настоящую любовь и вместе с ней завести питомца, к примеру, червяка или улитку.Также учёные подчеркнули, что Ромео ищет свою Джульетту, поэтому оценит всевозможные варианты. Помимо поиска, зоологи рассчитывают на публику, которая растрогается и внесёт пожертвование, чтобы вид сеуэнкасской лягушки не исчез.