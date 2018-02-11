Зоологи разыскивают пару для "сексуальной" лягушки на сайте знакомств

На его странице сказано, что Ромео одинокий сексуальный самец, который хочет себе вторую половину и желает большое потомство. Известно, что данный вид живет не более 15-ти лет, а лягушке уже 11, поэтому нельзя медлить, нужно скорее искать для Ромео пару.
Специалисты отметили, что зелёная лягушка не любит шумные вечеринки, ему ближе тихий и спокойный ритм жизни. В анкете также написано, что Ромео обожает хорошо кушать, поэтому сеуэнкасский представитель надеется, что ему попадется хозяйственная спутница. Зоологи также отмечают, что несмотря на свой возраст, самец все еще в надежде обрести ту самую настоящую любовь и вместе с ней завести питомца, к примеру, червяка или улитку.
Также учёные подчеркнули, что Ромео ищет свою Джульетту, поэтому оценит всевозможные варианты. Помимо поиска, зоологи рассчитывают на публику, которая растрогается и внесёт пожертвование, чтобы вид сеуэнкасской лягушки не исчез.