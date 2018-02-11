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| | Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек

Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек

Сегодня, 12:37
Американская журналистка и эксперт в сфере общественных отношений Анемона Хартоколлис заявляет, что поколение сегодняшних мам и бабушек привело к большому количеству сексуальных домогательств и зарождению движения #MeToo.

Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек

 

Движение, появившееся в США, уже вышло за рамки социальных сетей и поднимается на уровень центров профессиональной психологической помощи в масштабах планеты. Хартоколлис решила выяснить у самих женщин, не используя приёмы психологии, что они понимают под «MeToo» и что считают главной причиной проблемы. Как оказалось, молодёжь сегодня и женщины старшего возраста воспринимают ситуацию по-разному.

«Они свыклись с этим», - говорит 25-летняя мама девочки о женщинах в своей семье. Дело в том, что в половине мира в 20 веке женщины только начали выходить на одну социальную ступень с мужчинами, когда в их сознаниях девушка оставалась ещё бесправной. Развитие Интернета и телевидения, которые вырастили современную молодёжь, сделало их более свободными в своих действиях, из-за чего между поколениями возникали конфликты. Когда мамы учат девочек не провоцировать, молчать, проходить мимо незнакомцев, терпеть, они воспитывают в них бесправность, которая приводит к сексуальному унижению, говорит журналист. Всё, что нужно сделать для прекращения насилия, - это мамам вложить в понимание дочек, что свою честь и жизнь нужно отстаивать, как это делают солдаты на войне.
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