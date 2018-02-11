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| | Психологи: Раскрыты оплошности, влияющие на общение с гиперактивным ребенком

Психологи: Раскрыты оплошности, влияющие на общение с гиперактивным ребенком

Сегодня, 13:11
Недавно ученые из Саратова поведали общественности, что приступают к разработке тренажера, с помощью которого у детей можно развить внимательность и усидчивость. Такой тренажер рассчитан на детей, которые болеют синдромом дефицита внимания и гиперактивности. На этом устройстве есть «мозг-компьютер», который издает звуки, если ребенок отвлекся от задания.

Психологи: Раскрыты оплошности, влияющие на общение с гиперактивным ребенком

 

Это научное устройство уже протестировали на добровольцах, однако еще нет информации о том, когда же такие тренажеры начнут выпускать массово. Из этого следует, что пока с такими детьми будут заниматься учителя, которые помогут им преодолеть трудности. Специалисты говорят, что существует несколько оплошностей, которые часто допускают учителя, в классе которых есть гиперактивные дети. Первой оплошностью является то, что раньше такого синдрома у детей не было. Это высказывание ложное. Дело в том, что всего 40 лет назад никто не ставил такой диагноз, так как люди считали, что активный ребенок – это так и нужно. Только 1987 году этот синдром официально был зарегистрирован как синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Второе ложное мнение – «он это специально». Дело в том, что очень часто взрослые и сами родители не могут точно определить ребенок гиперактивен или он просто балованный. Признаки синдрома: ребенок не может доделать задание до конца, даже если оно ему нравится, не может сконцентрировать внимание на одном предмете, а также почти всегда забывает, что ему необходимо сделать. Также гиперактивный малыш не отличается терпением, не может усидеть на одном месте и так далее. После того, как учитель ребенка замечает все эти признаки, он всегда думает, что малыш делает это специально, чтобы позлить его. Однако на самом деле дела обстоят совсем иначе, у ребенка есть нарушения в работе центральной нервной системы.

Третья ошибка – это то, что учителя считают, что таким детям в обычной школе не место. Есть некоторые предположения, что гиперактивным детям все же было бы намного комфортнее, если бы они были среди таких же активных детей. На самом деле все совсем по-другому – они попадают в обычный класс, и их учителям приходится тяжело. Специалисты дали несколько советов, как справиться с таким ребенком. В первую очередь нужно помнить, что таким детям нужно позволять двигаться, также он воспринимает много сигналов одновременно, но самое важное – это знать способ, которые наверняка привлечет внимание ребенка.

И последней самой распространенной ошибкой является то, что учитель постоянно повторяет ребенку, что в будущем из него ничего хорошего не получится. Специалисты уверены, что родителям гиперактивных детей не стоит переживать на этот счет, так как к подростковому возрасту они перерастут этот синдром.
Анна Котова
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