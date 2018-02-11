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| | В Архангельске увидели ангела на велосипеде

В Архангельске увидели ангела на велосипеде

Сегодня, 12:30
В Архангельске появилась новая знаменитость – мужчина, катающийся на велосипеде с крыльями ангела на спине. Сотрудники правоохранительных органов лишили его спецсигнала, которым он привлекал внимание, как сообщает VladTime.

В Архангельске увидели ангела на велосипеде

 

В Архангельске мнения относительно этого мужчина разделились. Для одних он действительно кажется ангелом, а другие воспринимают его, как сумасшедшего. По словам мужчины, ему просто хочется дарить добро и показывать, как оно важно в этом мире. Именно потому он носит крылья ангела на спине. Индивидуум спортсмен, среди его увлечений – лыжи.

В Архангельске увидели ангела на велосипеде

 

«Ангел» является местной знаменитостью, он часто бывает на телевидении и рассказывает о себе в прессе. Однако правоохранители решили, что лучше ему быть без спецсигнала на велосипеде, поскольку гражданские лица использовать «мигалку» не имеют права.

Стоит отметить, что история с «ангелом» из Архангельска началась примерно года два назад. В одном из первых видео, где было зафиксировано появление будущей знаменитости, индивидуум велосипед не использовал.

Ирина Летинская
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