В Архангельске увидели ангела на велосипеде

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Влюбилась или пиариться?
От Редактора
Где же всё таки живут пришельцы?
В Архангельске правоохранителями задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля «скорой помощи» накануне ночью. Прессе сообщили об этом сотрудники местного
В зарубежной прессе все чаще появляются сведения о том, что известная актриса и исполнительница Майли Сайрус вновь влюбилась. На этот раз на место избранника
Утром в одном из жилых домов Архангельска, на лестничной площадке было обнаружено окровавленное тело 48-летнего мужчины с рублеными ранами. Вскоре после этого