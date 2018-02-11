Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Работники "Омскшина" пожаловались на душевые и раздевалки, где 50 лет не было ремонта

Работники "Омскшина" пожаловались на душевые и раздевалки, где 50 лет не было ремонта

Сегодня, 10:25
ПАО «Омскшина» является крупнейшим поставщиком шин на территории Омска. Несмотря на это, руководство своим сотрудникам предоставляет ужасные раздевалки и душевые, в которых ремонта не было более 50 лет.

Работники "Омскшина" пожаловались на душевые и раздевалки, где 50 лет не было ремонта

 

Один из сотрудников предприятия, входящего в холдинг «Кординат», написал жалобу в сообщество «ЧП Омск». Он предоставил фотодоказательства, на которых видно, что плитка в душевых сыпется, краны ржавеют, а трубы протекают. Кроме того, даже обыкновенной покраски комнат не было порядка 50 лет.

Работники "Омскшина" пожаловались на душевые и раздевалки, где 50 лет не было ремонта

 

Крупнейший производитель шин для грузовых автомобилей отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Жители Омска потребовали у руководителя создать надлежащие условия для работы сотрудников, чтобы они ощущали комфорт и у предприятия всегда был спрос на трудоустройство.
Вещий Олег
Новости по теме
Жителя Омска избили и ограбили на 17 000 рублей
Жителя Омска избили и ограбили на 17 000 рублей

Жителя Омска избили, а потом украли деньги в размере 17 000 рублей. Происшествие случилось ночью 11 ноября.

С середины мая власти Омска приступают к ремонту дорог
С середины мая власти Омска приступают к ремонту дорог

С середины мая 2016 года власти города Омск намерены приступить к масштабному ремонту дорог. На данные цели из бюджета города, как уточнили источники в

Крупнейший завод под Иркутском задолжал сотрудникам 18,2 млн рублей
Крупнейший завод под Иркутском задолжал сотрудникам 18,2 млн рублей

Крупнейший завод под Иркутском задолжал сотрудникам 18,2 миллионов рублей. 15 сотрудников предприятия, которое занимается поставками горно-шахтового и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости