Работники "Омскшина" пожаловались на душевые и раздевалки, где 50 лет не было ремонта

ПАО «Омскшина» является крупнейшим поставщиком шин на территории Омска. Несмотря на это, руководство своим сотрудникам предоставляет ужасные раздевалки и душевые, в которых ремонта не было более 50 лет.

Один из сотрудников предприятия, входящего в холдинг «Кординат», написал жалобу в сообщество «ЧП Омск». Он предоставил фотодоказательства, на которых видно, что плитка в душевых сыпется, краны ржавеют, а трубы протекают. Кроме того, даже обыкновенной покраски комнат не было порядка 50 лет.

Вещий Олег

Крупнейший производитель шин для грузовых автомобилей отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Жители Омска потребовали у руководителя создать надлежащие условия для работы сотрудников, чтобы они ощущали комфорт и у предприятия всегда был спрос на трудоустройство.