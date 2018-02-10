В Санкт-Петербурге строят домики для нерп

В Финляндии давно существует программа «Домик доля нерпы». В этом году примеру финнов решили последовать жители Санкт-Петербурга. Сотрудники Центра реабилитации морских млекопитающих в Репино работают над ее реализацией, и к ним приобщились спасатели.

Дарья Светозарова

Отмечается, что животные нуждаются в полутораметровых убежищах из снега. Там занесенные в Красную книгу нерпы смогут вырастить малышей. Однако с сооружением таких жилищ возникают проблемы. В «Фонде друзей балтийской нерпы» жалуются, что не везде лед достаточной толщины, чтобы выдержать снежные кучи огромной массы. На сегодняшний день подходящий лед есть только в районе Кронштадта. Морские обитатели даже не смотря на большую плотность населения в этой местности, все же заводят потомство.Специалисты все же продолжают поиски новых мест. Им активно помогают спасатели Северной столицы. Они уже вносят лепту в спасение нерп, когда находят животных попавших в беду. Работники Поисково-Спасательной службы города обеспечивают волонтерам сопровождение по акватории и безопасность при проведении работ.