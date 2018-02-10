Роспотребнадзор просит жителей Москвы в Масленицу есть блины с осторожностью

Жителям Москвы порекомендовали не сильно усердствовать в поедании блинов и контролировать употребление спиртных напитков во время предстоящих праздников. По словам представителей Роскомнадзора, есть блины в Масленицу следует с осторожностью.

Татьяна Преображенская

Масленица в России традиционно ассоциируется с блинами – главным символом праздника. В 2018 году Масленица начнется с 12 февраля – праздничные застолья будут продолжаться до конца недели. В связи с грядущими празднованиями Роспотребнадзор советует российским гражданам обращать внимание на качество изготовленных продуктов.При покупке готовых блинов и других изделий важно обращать внимание на условия хранения, срок годности и внешний вид продукта. Также нужно изучить состав готовых мучных изделий.Следует также осторожно выбирать и ингредиенты для домашнего приготовления блинов: внимательно изучать информацию о производителе и документы, которые подтверждают качество продукции, смотреть соблюдены ли условия хранения в торговой точке. Не рекомендуется, покупать продукты с рук или в местах нелегальной торговли.