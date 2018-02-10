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| | Ростовчане просят сохранить здание старого аэропорта и сделать его памятником

Ростовчане просят сохранить здание старого аэропорта и сделать его памятником

Вчера, 21:54
Жители Ростова-на-Дону не желают, чтобы здание старого аэропорта сносили. С просьбой сохранить старый Ростовский аэровокзал, обратился к властям, ростовчанин Сергей Касаткин.

Ростовчане просят сохранить здание старого аэропорта и сделать его памятником

 

Касаткин предложил отреставрировать здание и открыть торгово-развлекательный комплекс. Сергей отметил, что здание старого Ростовского аэропорта считается уникальным памятником архитектуры ушедшего века. Ростовчанин аргументировал свое обращение тем, что здание находится в отличном состоянии и имеет все необходимое для организации ТРЦ.

Петиция Сергея Касаткина была опубликована на сайте «Активный ростовчанин». На данный момент петицию уже поддержали больше 15 жителей Ростова-на-Дону. Следует напомнить, что Ростовский аэропорт не функционирует с декабря прошлого года после того, как был открыт новый аэровокзал под названием «Платов».
Татьяна Преображенская
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