Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих пророчеств на 2018 год

Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих прорицаний на текущий 2018 года. По ее словам, по всему миру грядет усиление природных катаклизмов. В частности, она подтвердила новую атаку глобального потепления, которое спровоцирует таяние ледников и повышение воды в мировом океане.

Дарья Светозарова

В результате этих метаморфоз, под водой могут оказаться Япония, Филиппины и даже часть Великобритании. Рассказала ясновидящая и о экономических спадах в странах, которые считаются процветающими. Их стабильность в 2018-м пошатнется. Как следствие, возникнет всеобщая безработица и резкий скачок уровня преступности. На воне всеобщего кошмара прогнозы для России более чем благоприятные.Россия обзаведется сильным союзником на международной арене, которым станет Израиль. Экономический рост с стране будет прослеживаться и в текущем году, в результате чего сами россияне будут становиться все богаче и могущественнее.