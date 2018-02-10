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| | Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих пророчеств на 2018 год

Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих пророчеств на 2018 год

Вчера, 21:14
Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих прорицаний на текущий 2018 года. По ее словам, по всему миру грядет усиление природных катаклизмов. В частности, она подтвердила новую атаку глобального потепления, которое спровоцирует таяние ледников и повышение воды в мировом океане.

Экстрасенс из Казахстана сделала несколько шокирующих пророчеств на 2018 год

 

В результате этих метаморфоз, под водой могут оказаться Япония, Филиппины и даже часть Великобритании. Рассказала ясновидящая и о экономических спадах в странах, которые считаются процветающими. Их стабильность в 2018-м пошатнется. Как следствие, возникнет всеобщая безработица и резкий скачок уровня преступности. На воне всеобщего кошмара прогнозы для России более чем благоприятные.

Россия обзаведется сильным союзником на международной арене, которым станет Израиль. Экономический рост с стране будет прослеживаться и в текущем году, в результате чего сами россияне будут становиться все богаче и могущественнее.
Дарья Светозарова
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