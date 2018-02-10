Российский журналист Михаил Козырев 8 февраля выложил на своей странице в соцсетях фотографию-шутку о том, что Навальный помогает с уборкой снега в Москве. Одна из жительниц города написала на сугробах зеленкой "Навальный", чтобы их быстрее убрали.

Одна из жительниц Москвы решила убедиться в достоверности высказывания журналиста. 10 февраля женщина тоже расписала сугробы Нагорного района столицы зеленкой. Фамилия «Навальный» зеленела на снегу совсем не долго. Буквально через четыре часа появились дворники и начали убирать снег с "запрещенной" надписью.

Татьяна Преображенская

Известно также, что фамилию оппозиционера Алексея Навального не любит и президент России Владимир Путин. Волонтеры Навального совершают попытки бойкотировать выборы президента в регионах.