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| | Навальный помогает с уборкой снега в Москве

Навальный помогает с уборкой снега в Москве

Вчера, 21:26
Российский журналист Михаил Козырев 8 февраля выложил на своей странице в соцсетях фотографию-шутку о том, что Навальный помогает с уборкой снега в Москве. Одна из жительниц города написала на сугробах зеленкой "Навальный", чтобы их быстрее убрали.

Навальный помогает с уборкой снега в Москве

 

Одна из жительниц Москвы решила убедиться в достоверности высказывания журналиста. 10 февраля женщина тоже расписала сугробы Нагорного района столицы зеленкой. Фамилия «Навальный» зеленела на снегу совсем не долго. Буквально через четыре часа появились дворники и начали убирать снег с "запрещенной" надписью.

Известно также, что фамилию оппозиционера Алексея Навального не любит и президент России Владимир Путин. Волонтеры Навального совершают попытки бойкотировать выборы президента в регионах.
Татьяна Преображенская
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