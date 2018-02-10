Навальный помогает с уборкой снега в Москве

Известно также, что фамилию оппозиционера Алексея Навального не любит и президент России Владимир Путин. Волонтеры Навального совершают попытки бойкотировать выборы президента в регионах.
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Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.
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Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.
Лицо российской оппозиции Алексей Навальный был задержан сотрудниками органов правопорядка в Москве. Как утверждает, сам глава ФБК он направлялся на вокзал, а
Алексей Навальный написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту обливания его зеленкой неизвестным лицом. Об этом заявил адвокат
Оппозиционный политик Алексей Навальный был облит зеленкой перед открытием его предвыборного штаба в Барнауле Алтайского края. Представители штаба уведомили,