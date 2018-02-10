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| | Не дураки и дороги: Лена Миро назвала настоящую проблему России

Не дураки и дороги: Лена Миро назвала настоящую проблему России

Вчера, 19:33
Популярный блогер Лена Миро наконец выяснила, в чем состоит главная проблема России. Оказалось, что несправедливо всю вину возлагают на дураков и дорог. Прожив на белом свете 36 лет, Лена определила, что это зима, которая в России длится в среднем девять месяцев.

Не дураки и дороги: Лена Миро назвала настоящую проблему России

 

Состояние дорог и интеллекта россиян Миро назвало лишь следствием климатической проблемы. Автор интернет-дневника утверждает, что февральские прогулки для здоровья и удовольствие могут иметь место в Париже или Риме – в Европе, одним словом. Однако в Москве неспешная прогулка от станции метро к другой чревата отмерзшим носом, ногами и прочими частями тела.

Поэтому Миро напоминает, что красоты-красотами, а теплые сухие ноги, прежде всего. Для примера блогер взяла МЦК и участок пути от «Ленинградской» до «Стрешнева». Дорога занимает полтора часа. В обычных условиях пассажирам не до архитектурных изысков температура выше нуля – ноги мокрые, а ниже – сухие, но мерзнут. В связи с этим Миро приветствует инициативу по строительству остановки с двумя терминалами, один из которых обеспечит пересадку пассажиров с «сухими ногами».

Блогер отмечает, что объект готов уже на 59%. Когда его сдадут в эксплуатацию, на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская», а также на Рижский вокзал снизится нагрузка.
Дарья Светозарова
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