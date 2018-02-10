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| | В Одессе "умный" светофор сам решит, когда ему включаться

В Одессе "умный" светофор сам решит, когда ему включаться

Вчера, 19:04
В Одессе установили новый "умный" светофор, который сам решит, когда ему включаться. Об этом сообщает КП "СМЭП" - организация, отвечающая за дорожное движение в городе. По мнению специалистов, так Украина сможет сэкономить серьезные деньги на электроэнергии.

В Одессе "умный" светофор сам решит, когда ему включаться

 

Необычный светофор, призванный побороть пробки, появится на перекрёстке проспекта Небесной сотни и улицы Левитана. Устройство будет работать по новым технологиям. Оснащённый видеодатчиками, реагирующими на транспорт, светофор адаптируется к дорожной ситуации в зависимости от интенсивности движения. Он самостоятельно регулирует сигналы и их длительность. 

На перекрёстке изменятся схема движения и приоритет проезда. Коммунальная служба призвала пешеходов и водителей соблюдать внимательность в районе светофора, ориентируясь на его показатели, дорожные знаки и разметку.
Яна Татьянина
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