В Одессе "умный" светофор сам решит, когда ему включаться

Необычный светофор, призванный побороть пробки, появится на перекрёстке проспекта Небесной сотни и улицы Левитана. Устройство будет работать по новым технологиям. Оснащённый видеодатчиками, реагирующими на транспорт, светофор адаптируется к дорожной ситуации в зависимости от интенсивности движения. Он самостоятельно регулирует сигналы и их длительность.
На перекрёстке изменятся схема движения и приоритет проезда. Коммунальная служба призвала пешеходов и водителей соблюдать внимательность в районе светофора, ориентируясь на его показатели, дорожные знаки и разметку.