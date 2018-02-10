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| | Гигантская чудо-птица разгуливает по Ставрополю

Гигантская чудо-птица разгуливает по Ставрополю

Вчера, 18:59
Роль этой птицы исполняет человек, на котором надет яркий и мягкий костюм. Он раздавал рекламный листовки и поднимал настроение жителям Ставрополя.

Гигантская чудо-птица разгуливает по Ставрополю

 

Триумфальное шествие необычной птицы запечатлели на видео случайные прохожие, которые впоследствии выложили ролик в Интернет. За короткий промежуток времени этот позитивный видеоролик набрал большое количество «лайков» и комментариев.

Подписчики выразили искрение восхищение задумкой компании, которая решила рекламировать свои товары или услуги таким образом. Птица, внешне напоминающая помесь орла и попугая, вызвала особый восторг у детей, которые даже захотели с ней сфотографироваться.

Пойда Анна
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