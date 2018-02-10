Гигантская чудо-птица разгуливает по Ставрополю

Триумфальное шествие необычной птицы запечатлели на видео случайные прохожие, которые впоследствии выложили ролик в Интернет. За короткий промежуток времени этот позитивный видеоролик набрал большое количество «лайков» и комментариев.
Гигантская чудо-птица разгуливает по СтаврополюВчера, 18:59
Жители Ростова запечатлели на видео забавную поездку, которую устроила группа молодых людей по трассам города. Видеоролик выложили в открытый доступ на
Самолет, осуществляющий рейс по направлению "Кемерово - Москва", не смог покинуть аэропорт вылета. Причиной этого стала попавшая в двигатель птица, которая
В аэропорту индийского города Варанаси застряли 150 пассажиров. Причиной внештатной ситуации стала птица, которая при взлете повредила двигатель авиалайнера.