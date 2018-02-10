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| | Житель Буденновска намерен отдать в хорошие руки бездомных слизней

Житель Буденновска намерен отдать в хорошие руки бездомных слизней

Вчера, 18:45
Житель города Буденновска Ставропольского края разместил на своем аккаунте в «ВКонтакте» необычное объявление. Он ищет заботливых владельцев для весьма необычных бездомных питомцев – слизней. При этом податель сего объявления сокрушается, что сам не может дать приют животным, так как у него уже проживают две кошки.

Житель Буденновска намерен отдать в хорошие руки бездомных слизней

 

В объявлении указано, что кто-то выбросил слизней под открытое небо, а автор не смог пройти мимо и накормил нуждающихся. На снимке, которым пользователь сопроводил свой пост, изображено множество беспанцирных "улиток", которые угощаются молоком и мясом.

Житель Буденновска намерен отдать в хорошие руки бездомных слизней

 

В завершении своего сообщения юзер шутливо уточнил, что питомцы веселы и добры, и даже приучены к горшку. Однако веселый настрой оценили не все пользователи Сети. Одни, правда, изъявили желание «приютить» пару десятков слизьтерьеров. Другие же, и таких большинство, осудили автора поста за неудачную шутку.
Дарья Светозарова
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