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| | В Ростове аварийные дома станут сносить, а не ремонтировать

В Ростове аварийные дома станут сносить, а не ремонтировать

Вчера, 17:36
На совещании городского совета народные избранники Ростова решили, что ремонтировать аварийные дома в Кировском районе невыгодно, чересчур большая нагрузка ложится на местный бюджет. Отжившие свой срок многоэтажные жилые массивы станут сносить.

В Ростове аварийные дома станут сносить, а не ремонтировать

 

Данный процесс тоже требует капиталовложений, поэтому представители администрации донской столицы ищут спонсоров. В историческом районе Ростова некоторые здания находятся в плачевном состоянии. В домах заметны трещины, просадка фундамента, различного рода деформации. Ликвидировать такие огрехи не имеет смысла, проще построить новые здания. Дабы придать жилому фонду на этой территории историческую ценность, которая начала теряться ввиду аварийного состояния помещений, руководители Ростова предлагают предпринимателям взять инициативу в свои руки и исправить ситуацию.

Администрация города доверит снос и дальнейшие работы настоящим профессионалам с большим опытом работы в данной сфере и хорошей репутацией. Единственной проблемой для мэрии на данный момент является поиск компании, отвечающей всем предъявленным требованиям.
Домбровский Сергей
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