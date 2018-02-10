Терпение на пределе: Нелепые причины, приводящие к разводу

Каждая пара, состоящая в браке, может разорвать свои отношения, если кто-то из молодых людей перейдет ту черту, после которой терпение заканчивается. Для одних пар даже супружеская измена не может стать причиной для развода. Однако есть такие, которые готовы на настолько опрометчивый шаг, из-за какой-то нелепой и совсем незначительной причины.

Анна Котова

Некоторые супружеские пары по разному воспринимают раздражители от своей половинки. Однако у других даже храп может стать поводом для расторжения всех отношений. Один из футбольных фанатов английского клуба «Манчестер Юнайтед» подал документы на развод, причиной которого стало то, что его супруга постирала форму его любимой команды. Отметим, что футболка, постиранная женой, оказалась очень особенной, так как на ней расписались все члены футбольной команды. Пострадавший фанат считал, что это был вандализм и с рвением настаивал на разводе. Однако по истечению испытательного срока пара помирилась, после чего супруга решила более внимательно относиться к вещам своего благоверного.Был еще один случай расторжения брака, причиной для которого стал совсем не значительный момент. Молодой житель Китая после регистрации своих отношений со своей избранницей набрал лишние килограммы. Лишний вес парень набрал из-за кулинарных способностей своей возлюбленной, так как она каждый день пекла торты и кормила мужа. Но чтобы вернуть себе прежний вид китаец вынужден был пригрозить благоверной разводом.Похожий нелепый случай произошел в Италии, когда 99-летний мужчина обнаружил любовные письма своей 96-летней супруги, которые были адресованы неизвестному поклоннику, восхищавшемуся ее красотой. Хотя письма были написаны 50 лет назад, мужчина подал на развод, так как не смог справиться со своим чувством ревности.Не стоит забывать, что подобные случаи происходили не только заграницей, аналогичный случай произошел и в России. Один азартный мужчина во время игры в покер решил сделать ставку на свою супругу. К счастью, женщина не перешла к чужому мужчине, однако и с таким мужем она не захотела оставаться. Из-за того, что супруг относился к ней, как к вещи, она подала документы на развод. Однако следующим избранником женщины стал противник ее бывшего супруга по покеру.Женщина преклонного возраста из США заявила, что ее муж - садист и незамедлительно потребовала развода, причиной которого стало то, что мужчина умудрился ее несколько раз вывести из себя. Как оказалось, женщина очень любила читать детективные романы, а благоверный неоднократно шутил над ней. Супруг не придумал ничего лучше, чем на 30 странице каждого произведения, которое читала супруга, он писал имя убийцы.Такие несущественные причины могут стать мотивами для разрыва отношений не только с маленьким сроком, но и браков, в которых пары прожили больше 15 лет. Не стоит зацикливаться на недостатках своего партнера или партнерши, нужно всегда радоваться тому, что имеем, ведь бываю случаи, когда люди жалеют о своих поступках.