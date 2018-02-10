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| | Чайка приказал разобраться с «большими домами» дагестанских чиновников

Чайка приказал разобраться с «большими домами» дагестанских чиновников

Сегодня, 15:57
Юрий Чайка, являющийся генеральным прокурором Российской Федерации, выдал официальное поручение, согласно которому специалистам предстоит выяснить, какие финансовые средства были использованы республиканскими чиновниками в Дагестане при постройке их особняков.

Чайка приказал разобраться с «большими домами» дагестанских чиновников

 

Юрий Чайка в ходе своего выступления на совещании, прошедшем в Махачкале, выдал поручение органам прокуратуры, которые обязаны выяснить природу финансовых средств, с помощью которых дагестанские чиновники отстроили свои особняки, или, как выразился генпрокурор, «самые большие дома». Чайка также подметил, что нередко такие «большие дома» располагаются в зонах, которые считаются воодохранными. Генпрокурор заметил, что в Дагестане наиболее масштабные особняки принадлежат в большинстве своём чиновникам российской республики.

Генеральный прокурор РФ заметил, что выделение земельных участков лицам, находящимся в родственных, или близких связях с чиновниками, является одним из самых распространённых проявлений коррупции в Дагестане.
Александр Вест
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