«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить» «37 раз за 16 дней»: Ольга Шелест заинтересовалась, на что олимпийцы потратят презервативы Анну Нетребко возмутила стоимость билетов на свой концерт Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА Москва в 10-й раз примет участие в экологическом "Часе Земли" В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией
| | МЧС прокомментировало публикацию сценариев войны с РФ

МЧС прокомментировало публикацию сценариев войны с РФ

Сегодня, 15:20
В Министерстве чрезвычайных ситуаций дали пояснение относительно публикации сценариев войны с Россией. Отмечается, что данный научно-методический труд по гражданской обороне, рассматривающий действия в случае военного столкновения, предназначен для специалистов в качестве справочного материала. При этом в ведомстве отрицают, что занимаются прогнозом и оценкой национальной безопасности.

МЧС прокомментировало публикацию сценариев войны с РФ

 

В «Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» идет речь, кроме всего прочего, о применении ядерного оружия в гипотетическом конфликте с РФ. Указывается, что такой сценарий имеет небольшие шансы на воплощение. Эксперты скорее склоняются, что для ведения военных действий будут использоваться диверсионные группы и сверхточное оружие.

Поясняется, что материал создавался в 2016 году с учетом утвержденных на тот момент доктрин по нацбезопасности. Там говорится, прежде всего, об общей организации гражданской обороны и путях оповещения граждан об опасности и возможностях эвакуации. Система во многом схожа с той, какая применяется при извещении о техногенных катастрофах, стихийных бедствиях и так далее. В МЧС подчеркивают, что прогнозы и оценка того или иного сценария, в том числе и с ядерным оружием, выходит за пределы полномочий и компетенций ведомства.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией
В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опубликовали в специальном сборнике наиболее вероятные сценарии будущей войны с Российской Федерацией. Об этом

Задержаны 5 военных за запрещённые методы ведения войны
Задержаны 5 военных за запрещённые методы ведения войны

Следствием были задержаны пятеро военнослужащих из бригады ВСУ. Их подозревают в применении запрещённых методов ведения военных действий. На допросе

Турчинов: гражданской войны в Украине не будет
Турчинов: гражданской войны в Украине не будет

И. о. президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов заявил, что гражданской войны в государстве не будет, а те, кто хочет защищать родину с оружием в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости