МЧС прокомментировало публикацию сценариев войны с РФ

В Министерстве чрезвычайных ситуаций дали пояснение относительно публикации сценариев войны с Россией. Отмечается, что данный научно-методический труд по гражданской обороне, рассматривающий действия в случае военного столкновения, предназначен для специалистов в качестве справочного материала. При этом в ведомстве отрицают, что занимаются прогнозом и оценкой национальной безопасности.

Дарья Светозарова

В «Научно-методическом труде по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях» идет речь, кроме всего прочего, о применении ядерного оружия в гипотетическом конфликте с РФ. Указывается, что такой сценарий имеет небольшие шансы на воплощение. Эксперты скорее склоняются, что для ведения военных действий будут использоваться диверсионные группы и сверхточное оружие.Поясняется, что материал создавался в 2016 году с учетом утвержденных на тот момент доктрин по нацбезопасности. Там говорится, прежде всего, об общей организации гражданской обороны и путях оповещения граждан об опасности и возможностях эвакуации. Система во многом схожа с той, какая применяется при извещении о техногенных катастрофах, стихийных бедствиях и так далее. В МЧС подчеркивают, что прогнозы и оценка того или иного сценария, в том числе и с ядерным оружием, выходит за пределы полномочий и компетенций ведомства.