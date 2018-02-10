Осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов дал интервью о жизни после тюрьмы

Месяц назад молодой человек вышел на свободу, досрочно освободившись, и под яростным давлением журналистов совсем недавно дал интервью, в котором он поделился историями из жизни в тюрьме и первом впечатлении о навалившейся славе на свободе.

Сергей так же рассказал, что сменил место прописки и теперь он проживает в городе Тольятти. Единственное неудобство для парня – это постоянные явки в полицию, а к браслету арестанта на сегодняшний день он уже привык.Парень думал, что после суда сразу поедет домой, так же утверждал и его адвокат. Восемь лет стали большим шоком. Осознавать происходящее он начал лишь на второй день в тюрьме.Сейчас Сергей Семенов начал строить новую жизнь. Парень добавляет, что обрушившаяся на него слава его совсем не радует. Различные телеканалы вновь и вновь предлагают ему денежное вознаграждение за участие в популярных шоу, но получают отказ. Так же парень совсем не в восторге от заявления некой Екатерины Лукоянчиковой о домогательствах к ней со стороны Сергея, которую, как утверждает парень, он никогда ранее не видел.