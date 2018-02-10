Подростковая преступность в Москве снизилась на 23,3%

В Москве снизился процент преступности подростков. По данным столичной прокуратуры, на 23,3% уменьшилось количество преступлений от столичных юношей в 2017 году.

Пресс-служба проверочного ведомства Москвы утверждает, что благодаря мерам, которые предприняли прокуроры, удалось добиться таких высоких результатов. Эксперты зафиксировали, что на 23,3% (с 728 до 566) снизились подростковые преступления в столице.По данным пресс-службы, в 2017 году зафиксировали свыше 10 тыс случаев, но это гораздо ниже, чем в 2016. Там специалисты смогли выявить свыше 13 тыс случаев нарушений закона со стороны подростков.Совсем недавно мэр столицы Сергей Собянин поведал, что никакая область не сможет предоставить такой высокий процент уменьшения преступлений. Прокурор Владимир Чуриков рассказал, что в 2017 году на 31% снизились кражи, а также на 36% — уменьшилось число ограблений. Нападения на жителей сократились на 38,4%.