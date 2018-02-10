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| | В соцсетях сравнили поведение изнасилованных Дианы Шурыгиной и Ангелины Лебедевой

В соцсетях сравнили поведение изнасилованных Дианы Шурыгиной и Ангелины Лебедевой

Сегодня, 14:09
28 января 2017 года 15-летнюю Ангелину Лебедеву подвергли насилию. Инцидент произошёл на праздновании дня рождения в доме у друга. Она стала героиней передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, после чего в Сети её стали сравнивать с изнасилованной Дианой Шурыгиной.

В соцсетях сравнили поведение изнасилованных Дианы Шурыгиной и Ангелины Лебедевой

 

Дело в том, что сама Лебедева не отрицает, что хотела получить помощь у «жертвы изнасилования» из Ульяновска. Она добавилась в сообщества о Шурыгиной и стала просить о помощи. Но в социальных сетях 15-летняя Лебедева не смогла добиться своего. В ответ она лишь слышала травлю и сравнение с Дианой Шурыгиной. Саму же скандально известную девушку из Ульяновска стали продвигать многие шоу на телевидении. Её аудитория фанатов выросла до 200 тысяч пользователей. Но спустя год после выхода первого эфира «Пусть говорят» от 31 января 2017 года, обвинённый в изнасиловании вышел на свободу.

В соцсетях сравнили поведение изнасилованных Дианы Шурыгиной и Ангелины Лебедевой

 

Сергей Семёнов в тюрьме был менее года. На свободе Андрей Малахов сделал из насильника Шурыгиной героя. Аналогичная история произошла и с Лебедевой. Но из-за отличия во внешности девушку стали гнобить в социальных сетях. Многие пользователи не могут поверить, что красивый парень решил изнасиловать пьяную несовершеннолетнюю девушку. К тому же, в «Прямом эфире» Малахов показал доказательства, подтверждающие стремление Лебедевой быть как можно пьянее на мероприятии.

На видео можно было заметить, как Лебедева с горла пила водку, чем и удивила зрителей. Шурыгина в свою очередь также прославилась историей «на донышке». Из-за разности во внешности и более скандального поведения ульяновскую знаменитость обсуждают уже более года. А вот Лебедеву после эфира в социальных сетях практически не вспоминают. Блогеры считают, что это напрямую связано с её внешностью, а также результатом «хайпажёрства» Малахова. Сама же Шурыгина даже отказалась добавлять Лебедеву в друзья, не говоря уже о помощи в наказании насильника, который заявил, что всё ограничилось минетом.
Вещий Олег
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