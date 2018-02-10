Ученикам московской школы нельзя посещать туалет без справки

Столичный лицей №1795 попал в центр внимания разнообразных СМИ, распространив памятку о том, что дети с урока могут быть отпущены лишь в том случае, если ученик предъявит документ, содержащий письменное согласие их родителей.

Александр Вест

В памятке, которая была распространена в лицее, указывается, что уроки ученик может покинуть лишь в случае предоставления документа, заверенного его родителями, или опекунами, в котором они должны указать, что ответственность за здоровье и жизнь ребёнка, покидающего учебное заведение, они берут на себя. Заметим, в составленной памятке также указывается, что выход в туалет станет возможным лишь тем ученикам, которые могут предъявить соответствующую медицинскую справку, утверждающую, что ребёнку необходимо время от времени отлучаться в уборную.В связи с данными изменениями в условиях работы столичного образовательного учреждения руководители лицея призвали родителей настроить своих детей, что для посещения уборной выделяются перемены.