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| | Ученикам московской школы нельзя посещать туалет без справки

Ученикам московской школы нельзя посещать туалет без справки

Сегодня, 14:12
Столичный лицей №1795 попал в центр внимания разнообразных СМИ, распространив памятку о том, что дети с урока могут быть отпущены лишь в том случае, если ученик предъявит документ, содержащий письменное согласие их родителей.

Ученикам московской школы нельзя посещать туалет без справки

 

В памятке, которая была распространена в лицее, указывается, что уроки ученик может покинуть лишь в случае предоставления документа, заверенного его родителями, или опекунами, в котором они должны указать, что ответственность за здоровье и жизнь ребёнка, покидающего учебное заведение, они берут на себя. Заметим, в составленной памятке также указывается, что выход в туалет станет возможным лишь тем ученикам, которые могут предъявить соответствующую медицинскую справку, утверждающую, что ребёнку необходимо время от времени отлучаться в уборную.

В связи с данными изменениями в условиях работы столичного образовательного учреждения руководители лицея призвали родителей настроить своих детей, что для посещения уборной выделяются перемены.
Александр Вест
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