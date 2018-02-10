В Петербурге закрыли станцию метро «Балтийская» на 10 февраля

Десятого февраля станцию «Балтийская» метрополитена Петербурга полностью перекрыли на целый день. Причиной этому является проведение ремонтных работ на эскалаторе. Информацию о данном событии распространяют СМИ Северной столицы России, ссылаясь на слова руководителей подземки.

Домбровский Сергей

С 30 января этого года на «Балтийской» начались масштабные работы по устранению неполадок. Ремонт продлится до 7 апреля, в этот период доступ к станции в рабочие дни с восьми до половины десятого утра полностью перекрывают. С пяти до семи вечера действуют ограничения. Представители администрации метрополитена Петербурга рекомендуют пассажирам заранее продумывать маршрут передвижения, дабы не столкнуться с неприятностями.В качестве альтернативного способа решения проблемы выступает использование других видов общественного транспорта. Руководители подземки извиняются перед людьми за временные неудобства и просят войти в положение. После проведения обязательных работ график движения поездов в метро восстановится в прежнем режиме.