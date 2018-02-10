Роскомнадзор потребовал удалить фото из новости о Приходько и Дерипаске

Официальные представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ потребовали удаления снимка, на котором якобы запечатлены Олег Дерипаска и Сергей Приходько, из всех новостей «Медиазоны».

Александр Вест

Ранее в Сети был опубликован снимок совместного отдыха довольно известного бизнесмена Дерипаски и официального зама правительства Приходько, которые были замечены в обществе друг друга. По сообщению «Медиазоны», представители Роскомнадзора внесли ip-адрес, с помощью которого была опубликована новость со скандальным снимком, в список адресов, содержащих данные, распространение которых запрещено на территории Российской Федерации. Новость, опубликованная «Медиазоной», была посвящена неофициальному расследованию, которое вели специалисты Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным.В Роскомнадзоре заявили, что данный снимок необходимо изъять потому, что он был опубликован без предварительного согласования на это с персонами, изображёнными на фото.