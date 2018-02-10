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| | ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

Сегодня, 11:54
Жители мегаполисов в основном занятые работой люди, успешные предприниматели, олигархи и бизнесмены. Зачастую они предпочитают завтракать, обедать и ужинать в кафе или дорогих ресторанах, так как стоять на кухне им просто некогда. 

 

ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

 

Главная задача абсолютно всех ресторанов, фаст-фудов и кафе – удовлетворить аппетит клиента при наименьших расходах производства. Эти заведения общественного питания можно запросто отнести к предприятиям по производству готовой пищи и обеспечению кулинарного сервиса. На каждом предприятии, что бы оно не производило, есть свои «скелеты в шкафу», но некоторые из них могут стоить человеку дополнительных финансовых расходов, а в отдельных моментах – даже можно поплатиться и своей жизнью.

 

Первый, кто встречает посетителя в любом объекте ресторации, это официант. Из наиболее частых случаев обмана клиента среди официантов происходят такие. Если во время подачи заказа, какой-то продукт упадет на пол, официант не понесет его шеф-повару и не выбросит, так как он не будет платить за вас. В большинстве случаев, упавшую котлету или кусочек хлеба вернут быстро на место незаметно. Если визитер не один, а компанией – этот момент не ускользнет от опытного официанта. Люди, которые пришли группой, вряд ли заметят нехватку фруктов из нескольких порций на одной тарелке или же недостачу в весе на порционном блюде.

 

ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

 

Особенное внимание представляет в ресторане бармен. Он обеспечит клиента нужным напитком в процессе торжества или простого приема пищи. Среди ассортимента напитков в основном под компетенцией бармена находится спиртное, часто и соки. За простой водой без газа нужно обращаться к официанту. Как показывает практика и откровения экс-сотрудников разных заведений, в большинстве случаев, если клиент заказывает коктейль из нескольких ингредиентов, то не факт, что он его получит согласно рецептуре. 

 

Вторая опасность обмана – это недолив. Прекрасно работает эта методика на групповых банкетах. Недолив может выражаться и в систематическом разбавлении. Глаз бармена наметан, как у настоящего детектива. Едва человек показался на пороге, он уже знает, как ему и что наливать. Если при подаче в высоком фужере любого напитка лежит много льда или он крупный – вас просто развели. 

ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

 

И последнее звено, которое, фактически остается наиболее главным при обеспечении кулинарного удовольствия клиента ресторана, кафе или фаст-фуда – это повар. Главный брак в работе поваров – это жадность. Если он на всем экономит, то будет отклоняться от рецепта, стараясь максимально заменить составные блюда, даже при обширном наличии продуктов. Среди афер, с которыми сталкивались люди, работающие поварами на кухне, - недовес готового продукта при накладывании на тарелку перед подачей, антисанитарные условия при приготовлении, отсутствие знаний технологии или экономия времени на рецепте. Очень жалко, но человек, сидящий в зале и ожидающий своего заказа, не может увидеть всех «подводных рифов». 


Особенно гражданам, завсегдатаям фаст-фуда нужно остерегаться таких акций, как «Рецепт дня» и т.п. Есть очень большой риск отравиться, так как продукты в таком блюде используют или просроченные, или же само блюдо приготовлено раньше за день или два. Чтобы быстро его реализовать руководство заведений общепита вводит промо-акции.

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