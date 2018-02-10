ТОП хитростей официантов: Чего стоит остерегаться в кафе?

Главная задача абсолютно всех ресторанов, фаст-фудов и кафе – удовлетворить аппетит клиента при наименьших расходах производства. Эти заведения общественного питания можно запросто отнести к предприятиям по производству готовой пищи и обеспечению кулинарного сервиса. На каждом предприятии, что бы оно не производило, есть свои «скелеты в шкафу», но некоторые из них могут стоить человеку дополнительных финансовых расходов, а в отдельных моментах – даже можно поплатиться и своей жизнью.
Особенное внимание представляет в ресторане бармен. Он обеспечит клиента нужным напитком в процессе торжества или простого приема пищи. Среди ассортимента напитков в основном под компетенцией бармена находится спиртное, часто и соки. За простой водой без газа нужно обращаться к официанту. Как показывает практика и откровения экс-сотрудников разных заведений, в большинстве случаев, если клиент заказывает коктейль из нескольких ингредиентов, то не факт, что он его получит согласно рецептуре.
И последнее звено, которое, фактически остается наиболее главным при обеспечении кулинарного удовольствия клиента ресторана, кафе или фаст-фуда – это повар. Главный брак в работе поваров – это жадность. Если он на всем экономит, то будет отклоняться от рецепта, стараясь максимально заменить составные блюда, даже при обширном наличии продуктов. Среди афер, с которыми сталкивались люди, работающие поварами на кухне, - недовес готового продукта при накладывании на тарелку перед подачей, антисанитарные условия при приготовлении, отсутствие знаний технологии или экономия времени на рецепте. Очень жалко, но человек, сидящий в зале и ожидающий своего заказа, не может увидеть всех «подводных рифов».
Особенно гражданам, завсегдатаям фаст-фуда нужно остерегаться таких акций, как «Рецепт дня» и т.п. Есть очень большой риск отравиться, так как продукты в таком блюде используют или просроченные, или же само блюдо приготовлено раньше за день или два. Чтобы быстро его реализовать руководство заведений общепита вводит промо-акции.